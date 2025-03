Die Verdächtigen sollen Drogen-Geschäfte per Messengerdienst abgewickelt haben. Bei Durchsuchungen stoßen Polizisten auf mögliche Beweise.

Berlin - Bei einer Durchsuchung in Berlin haben Polizisten zehn mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Außerdem stellten sie rund 1,4 Kilogramm Kokain sowie weitere Drogen sicher, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Sechs der Verdächtigen im Alter von 19 bis 38 Jahren sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser muss entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft kommen.

Die Männer sollen über Messengerdienste mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Die Polizei ermittelt den Angaben nach seit Januar in dem Fall. Am Donnerstag durchsuchten dann rund 65 Beamtinnen und Beamte fünf Wohnungen in Kreuzberg sowie Gesundbrunnen.

Dabei wurden den Angaben nach auch Amphetamin, Ecstasy und Cannabis gefunden. Zudem wurden Bargeld sowie eine scharfe Schusswaffe nebst Munition und mehrere Handys sichergestellt. Laut Staatsanwaltschaft sind drei der Männer wieder auf freiem Fuß, einer weiterer könnte ins Haftkrankenhaus kommen.