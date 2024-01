Berlin - Mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach zwei Männern, die vor fast einem Jahr Sammlermünzen und Banknoten aus einem Auto gestohlen haben sollen. Die Tat wurde am 5. Februar 2023 nachmittags auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Neukölln begangen, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Die Unbekannten hätten die Scheibe eines Geländewagens eingeschlagen und drei Rollkoffer mit den hochwertigen Münzen und Geld entwendet. Die Ermittler fragen, wer die Gesuchten und deren Aufenthaltsort kennt, außerdem suchen sie Zeugen. Zum Wert des Diebesgutes machte die Polizei keine Angaben.