Für das Spiel in Mainz kann BVB-Coach Sahin auf zwei Rückkehrer in der Abwehr bauen. Der Stammkeeper Kobel fehlt weiterhin, reist aber zur Schweizer Nationalmannschaft.

Dortmund - Obwohl Stammkeeper Gregor Kobel bei Borussia Dortmund weiter ausfällt, wird der Schweizer nach dem Spiel beim FSV Mainz zur Nationalmannschaft fahren. Ein Problem sieht BVB-Coach Nuri Sahin trotz der nach wie vor großen Personalmisere nicht. „Er ist sehr professionell und hat auch ein gutes Team um sich“, sagte Sahin am Vormittag. „Da vertraue ich meinem Spieler komplett und auch der Schweizer Nationalmannschaft“, sagte Sahin, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz weiter auf Alexander Meyer im Tor setzt.

Kobel leidet unter Hüftproblemen. „Greg hat noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert, da werden wir kein Risiko eingehen. Er wird gegen Freiburg wieder zurück sein“, sagte Sahin. Das Spiel gegen die Breisgauer findet am 23. November statt.

Abwehrduo kehrt zurück, Anton fehlt weiter

Weiterhin ausfallen wird Nationalverteidiger Waldemar Anton, der Oberschenkelprobleme hat. Dafür kehren die Außenverteidiger Julian Ryerson und Yan Couto zurück. Ramy Bensebaini fehlt gelbgesperrt.

Dass sein verbliebener Rumpfkader nach zwei englischen Wochen körperlich platt sei, wollte Sahin nicht gelten lassen. „Alle sind fit“, beharrte der 36-Jährige. „Das ist für uns ein superwichtiges Spiel morgen.“

Die Dortmunder haben in dieser Saison bislang zwar jedes Heimspiel, aber noch kein Auswärtsspiel gewonnen. Je mehr man darüber nachdenke, „desto länger bleibt das hängen“, meinte Sahin. „Wir sind dafür da, das auswärts endlich mal hinzukriegen, einen Dreier einzufahren.“