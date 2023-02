Bremen - Für ein Verbot von Werkverträgen in der Paketbranche setzen sich die Bremer Koalitionsfraktionen ein. Mit dem Antrag von Linke, SPD und Grünen soll erreicht werden, dass die Bremer Regierung, der Senat, eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg bringt. Es ist davon auszugehen, dass das passieren wird. Als Vorbild bei dem Vorhaben dient die Fleischwirtschaft, wie aus einer am Mittwoch von der Linksfraktion veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. In dem Bereich verbietet das 2020 verabschiedete Arbeitsschutzkontrollgesetz den Einsatz von Fremdpersonal im Kerngeschäft.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Niedersachsen-Bremen begrüßte das Vorgehen der Fraktionen in einer Mitteilung am Mittwoch. Fachbereichsleiter Thomas Warner sagte der Deutschen Presse-Agentur, man werde in der Sache auch in Niedersachsen um politische Unterstützung werben.