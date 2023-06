Blick in den Plenarsaal des Landtags von Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Nach der erneut gescheiterten Wahl zum neuen Datenschützer hat sich die schwarz-rot-gelbe Koalition auf einen zweiten Wahlgang verständigt. Dieser soll am Mittwochnachmittag stattfinden. Das sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer der Deutschen Presse-Agentur am Rande der unterbrochenen Landtagssitzung in Magdeburg.

Der Jurist Daniel Neugebauer erhielt am Mittwoch im Landtag bei der Wahl eines Landesbeauftragten für den Datenschutz im ersten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit. Der von der Koalition vorgeschlagene Neugebauer erhielt 44 Ja-Stimmen. 46 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab zwei Enthaltungen. Heuer beantragte daraufhin eine Pause, die Landtagssitzung wurde unterbrochen.

CDU, SPD und FDP haben im Landtag zusammen 56 Stimmen im Parlament, 49 sind für die Wahl des Datenschützers nötig. Die Neubesetzung des Amts ist seit 2018 mehrfach misslungen.