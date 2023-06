Magdeburg - Die schwarz-rot-gelbe Koalition sieht in Biogasanlagen einen wichtigen Baustein der Energiewende. Diese könnten konstant, aber auch zuschaltbar Strom und Wärme liefern und Schwankungen bei der Erzeugung von Energie aus Windkraft und Photovoltaikanlagen abfedern, heißt es in einem Antrag, den der Landtag am Freitag beschlossen hat. Die Landesregierung soll deshalb prüfen, wie Betreiber von Biogasanlagen unterstützt werden können. Zudem soll sie sich dafür einsetzen, dass bei dem 2023 für Sachsen-Anhalt fortzuschreibenden Abfallwirtschaftsplan Biogasanlagen, die biologische Reststoffe verwerten, stärker berücksichtigt werden.

Laut Marktstammdatenregister waren mit Stand Oktober 2022 in Sachsen-Anhalt 437 Biogasanlagen und 37 Biomethananlagen in Betrieb. Die Biomethaneinspeisung lag zuletzt bei durchschnittlich rund 1,9 Terawattstunden pro Jahr.