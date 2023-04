Zehdenick - Bei Baggerarbeiten sind am Montag in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) menschliche Knochen gefunden worden. Der Fund hänge vermutlich mit dem 2. Weltkrieg zusammen, sagte ein Sprecher der Polizei. Dafür sprächen das augenscheinlich hohe Alter der Knochen und die Umstände des Fundes. So hätten die Unterschenkelknochen in Soldatenstiefeln aus schwerem Leder gesteckt, erklärte ein Polizeisprecher. Klarheit soll in den kommenden Tagen eine Untersuchung der Gerichtsmedizin bringen. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.