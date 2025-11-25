Gerade verzeichnet er eine perfekte Woche im DFB-Trikot und bei RB Leipzig - schon kommt ein Rückschlag. Ouédraogo fällt vorerst aus. Ein weiterer Spieler erlitt einen Nasenbeinbruch.

Leipzig - Kaum hat Assan Ouédraogo eine perfekte Woche im Fußball erlebt, schon fällt er verletzungsbedingt länger aus. Der 19-Jährige hat sich eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen, teilte sein Verein RB Leipzig mit. Damit wird der Jung-Nationalspieler, der bei seinem Debüt im DFB-Trikot auf Anhieb traf und danach auch gegen Werder Bremen ein Traumtor schoss, dem Tabellen-Zweiten der Bundesliga vorerst fehlen.

Auch der zuletzt stark aufspielende Yan Diomande kam nicht ohne Blessuren davon. Der Offensivspieler erlitt einen Nasenbeinbruch und wird laut RB „je nach Heilungsverlauf mit einer angepassten Maske trainieren und spielen“.

Ouédraogo hatte in der Vorwoche als DFB-Debütant sein erstes Länderspieltor zum 6:0-Endstand für die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei geschossen. Dann traf er mit einem Sonntagsschuss direkt in den Winkel zur wichtigen Führung beim 2:0-Sieg gegen Bremen. „Ich würde sagen, es war mehr oder weniger eine perfekte Woche: Erst das Tor für die Nationalmannschaft und jetzt wieder getroffen – besser geht es gar nicht“, sagte Leipzigs Jung-Nationalspieler, der nach dem Spiel schon sein Knie bandagiert hatte.