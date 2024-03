Der Schriftzug Handwerk an einer Häuserwand in der Reinhardtstraße.

Dresden - Knapp 700 Handwerkerinnen und Handwerker haben im vorigen Jahr in Sachsen einen Meisterbrief erworben. Damit lag die Zahl der neuen Meister in etwa auf dem Niveau der Vorjahre, wie der Handwerkstag am Montag mitteilte.

2022 hatten 710 Menschen eine Meisterqualifikation erworben, 2021 waren es 709. In diesem Jahr erwarteten die Handwerkskammer wieder eine Zahl über 700.

Nach wie vor finden sich unter den Meistern deutlich mehr Männer als Frauen: Von den exakt 694 Meisterbriefen gingen 105 an Absolventinnen. Das entspricht einem Anteil von 15,2 Prozent.

Am häufigsten wurden neue Meistertitel an Kfz-Techniker und Installateure beziehungsweise Heizungsbauer verliehen. Eine 1963 geborene Kosmetikerin aus Radebeul bei Dresden war voriges Jahr die älteste Meisterabsolventin. Der jüngste Meister kam aus Borna bei Leipzig - ein im Jahr 2004 geborener Maurer und Betonbauer.