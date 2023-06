Besucher des Leipziger Bachfestes verfolgen das Eröffnungskonzert in der Thomaskirche in Leipzig.

Leipzig - Knapp 70.000 Menschen haben ihn diesem Jahr die Konzerte des Bachfests Leipzig besucht. Die Gäste kamen aus 56 Nationen, wie die Veranstalter am Sonntag zum Abschluss des Klassikfestivals mitteilten. Damit sei das Bachfest so international wie noch nie gewesen. 2022 waren Besucherinnen und Besucher aus 51 Ländern gezählt worden. Das elftägige Bachfest stand in diesem Jahr unter dem Motto „Bach for Future“ und erinnerte an den Amtsantritt von Johann Sebastian Bach als Thomaskantor in Leipzig vor genau 300 Jahren.