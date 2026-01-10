Die Witterung sorgt im Raum Lüneburg für zahlreiche Unfälle: Zwei Menschen erleiden schwere Verletzungen, fünf werden leicht verletzt.

Auf den Straßen war es in Niedersachsen in der Nacht besonders glatt. (Symbolbild)

Lüneburg - Im Einsatzbereich der Polizeidirektion Lüneburg ist es von Freitagabend (20.00 Uhr) bis Samstagmorgen (6.00 Uhr) zu knapp 55 witterungsbedingten Unfällen gekommen. Zwei Menschen wurden dabei schwer und fünf leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Auf der Autobahn 1 zwischen Heidenau und der Raststätte Ostetal in Richtung Süden überschlug sich demnach gegen 22.50 Uhr ein Transporter. Der Fahrer kam ins Krankenhaus, die Polizei sperrte den Unfallort für Bergungsarbeiten bis knapp 1.00 Uhr. Wenig später gegen 23.20 Uhr rutschte ein Lkw auf der Autobahn 7 zwischen Evendorf und Bispingen Richtung Süden, in einen Graben und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde schwer verletzt.