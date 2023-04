Bremen - Knapp 500.000 Menschen haben die diesjährige Osterwiese in Bremen besucht. Es seien deutlich mehr Besucher gezählt worden als im Vorjahr, teilte das Wirtschaftsressort am Sonntag mit. „Die Osterwiese war eine gelungene Veranstaltung, und sie ist eine etablierte Institution, die zu Bremen gehört“, sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linkspartei). Der Jahrmarkt sei immer ein guter Start in die Saison der Open-Air-Veranstaltungen. 2022 hatte die Osterwiese erstmals nach der Corona-Pause wieder ohne pandemiebedingte Einschränkungen stattgefunden und etwa 385.000 Besucher angelockt.

Die Osterwiese ist in Bremen immer der zweitgrößte Jahrmarkt nach dem Freimarkt im Herbst. Besucherinnen und Besucher konnten sich an 16 Tagen an rund 180 Buden und Fahrgeschäften vergnügen. „Die Schausteller sind mit den Umsätzen wieder ganz zufrieden“, sagte der Vorsitzende des Bremer Schaustellerverbandes, Rudolf Robrahn. „Die hohen Besucherzahlen kamen uns sehr gelegen. Man befindet sich wieder auf Vor-Corona-Niveau“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Trotzdem spüre man, dass wegen der anhaltenden Krise das Konsumverhalten der Besucher zurückhaltender sei. Durch unumgängliche Preiserhöhungen hätten die Betriebe es aber kompensieren können, sagte Robrahn. Auch erhöhte Energie- und Treibstoffkosten machten den Schaustellern zu schaffen. Viele seien gezwungen, ihre Reiserouten zu reduzieren.