In Sachsen-Anhalt gibt es deutlich mehr Kandidaten als Kandidatinnen bei der Bundestagswahl. So sehen die Zahlen aus.

Knapp 49.000 Erstwähler in Sachsen-Anhalt

Insgesamt gibt es rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann sagt. (Archivbild)

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt können zur Bundestagswahl am 23. Februar rund 49.000 Erstwähler ihr Stimmrecht ausüben. Insgesamt gibt es rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann bekanntgab.

Auf den Landeslisten der Parteien stehen 90 Kandidaten, 35 Frauen und 55 Männer. In den acht Wahlkreisen in Sachsen-Anhalt treten 64 Direktkandidaten der Parteien und vier Einzelbewerber an. Unter ihnen sind 16 Frauen und 52 Männer.

Mit der Erststimme kann man für einen Kandidaten stimmen. Bei der Zweitstimme können sich die Sachsen-Anhalter zwischen zwölf Parteien entscheiden. Der Landeswahlausschuss hat zwölf Landeslisten zugelassen.