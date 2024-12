In Leuna läuft seit Mittwochnachmittag ein großer Polizeieinsatz. Nachdem mehrere schussähnliche Geräusche gemeldet wurden, rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Nach mehreren lauten Knallen rückt die Polizei in Leuna mit einem Großaufgebot an. (Symbolbild)

Leuna - Wegen mehrerer lauter Knallgeräusche ist es in Leuna (Saalekreis) zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 39 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Wohnhaus verübt haben und sich anschließend in seine Wohnung zurückgezogen haben. Kurz darauf wurden aus der Wohnung mehrere laute Knallgeräusche wahrgenommen. Laut Polizei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass eine Schusswaffe zum Einsatz gekommen ist.

Gegen 20.00 Uhr betraten nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos die Wohnung, nachdem kommunikative Maßnahmen mit dem 39-Jährigen gescheitert waren. Der Mann sei unverletzt angetroffen worden. Weitere Personen hätten sich nicht in den Räumlichkeiten befunden. Die Durchsuchung der Wohnung dauere an, hieß es.

Einsatzkräfte hatten das Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert und die Umgebung weiträumig abgesperrt. Auch Notfallseelsorger wurden hinzugezogen, um sich um die betroffenen Anwohner zu kümmern. Nach dem SEK-Einsatz konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren.