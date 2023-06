Frankfurt - Nationalspieler Lukas Klostermann sieht seine Zukunft trotz einer durchwachsenen Saison weiterhin bei RB Leipzig. „Ich werde zur Vorbereitung ganz normal aufschlagen“, sagte der Verteidiger am Donnerstag. Sein Vertrag beim Pokalsieger läuft noch bis 2024. In den vergangenen Wochen war über einen Wechsel spekuliert worden. Laut Klostermann sei „das ganze Thema ganz schön hochgekocht“ worden. Im Pokalfinale stand der 27-Jährige von Beginn an auf dem Platz, ersetzte den gesperrten Josko Gvardiol.

In der Bundesliga kam Klostermann nur auf 15 Spiele, was auch einer langen Verletzung (Syndesmoseriss) geschuldet war. „Ich habe nicht jedes Spiel über 90 Minuten gemacht, aber gerade in den letzten Wochen viel gespielt. Ich fühle mich wohl in der Mannschaft“, sagte Klostermann. Man müsse sich als Spieler auch mal hinten anstellen, wenn der Trainer seine Elf gefunden habe. „Es hat sich ausgezahlt, geduldig zu bleiben.“