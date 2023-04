Neuzelle - Die zwei Museen des barocken Klosters Neuzelle in Brandenburg zeigen sich nach Umbau und Erweiterung in frischem Glanz. Mit einem Tag der offenen Tür feierte das Kloster am Samstag die Wiedereröffnung. Im Museum Himmlisches Theater präsentiert die Stiftung Stift Neuzelle nach eigenen Angaben zwei restaurierte Passionsdarstellungen mit den Szenen Gebet am Ölberg und Geißelung Jesu. Die Restaurierung der Szenen und Kulissen soll 2025 abgeschlossen sein.

Die Dauerausstellung im Klostermuseum wurde um zwei Räume erweitert. Dazu kommt eine neue Kloster-Information mit Shop. Das Kulturministerium unterstützt die Restaurierung der Passionsdarstellungen mit 80.000 Euro und finanzierte die Erweiterung der Dauerausstellung und die Information mit rund 615.000 Euro aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR.

Das Kloster Neuzelle wurde 1268 von Heinrich dem Erlauchten, Markgraf von Meißen, gestiftet. Im Jahr 1817 wurde es aufgelöst. Seit 1996 gibt es die Stiftung Stift Neuzelle als öffentlich-rechtliche Stiftung Brandenburgs. Die Zisterzienser-Abtei Heiligenkreuz in Niederösterreich gründete 2018 das Priorat Neuzelle und brachte damit wieder klösterliches Leben dorthin.