Miroslav Klose war erst Fan und dann Profi des 1. FC Kaiserslautern. Beim besonderen Wiedersehen in der 2. Liga verpasst der Trainer mit dem 1. FC Nürnberg den erhofften Heimsieg.

Nürnberg - Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga einen Sieg gegen seine alte Fußball-Liebe 1. FC Kaiserslautern und den Sprung in die Aufstiegszone verpasst. Der „Club“ dominierte im Max-Morlock-Stadion, der „Club“ hatte massenhaft Chancen, aber das Team von Trainer Klose konnte sich beim 0:0 nicht belohnen.

Auch, weil Lauterns Torwart Julian Krahl vor 37.197 Zuschauern nicht zu überwinden war. Trotzdem gehört der Klose-Fußball aktuell zum Besten, was die 2. Liga zu bieten hat.

Schon nach wenigen Sekunden war es FCN-Spielmacher Julian Justvan, der Krahl zur ersten Parade zwang. Danach war es immer wieder Nürnbergs Stürmer Stefanos Tzimas, der in Aktion trat. Einmal spitzelte der Grieche den Ball aus spitzem Winkel filigran an den Innenpfosten (16.), ein anderes Mal scheiterte der Youngster am glänzenden Krahl (40.).

Auch nach der Pause war das so, als Tzimas - toll freigespielt von Danilo Soares - den Torwart wieder nicht überwinden konnte (50.). Lautern fand offensiv selten statt. Aber wenn, dann war es Stürmer Ragnar Ache, der gefährlich wurde. Zweimal schoss Ache über das Tor (53./84.). Und einmal hielt Jan Reichert klasse (56.). Näher am Sieg waren insgesamt die Nürnberger. Aber auch Rafael Lubach scheiterte mit einem Volleyschuss an Krahl (76.).