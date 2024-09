Nürnberg - Die schwierige Auswärtsaufgabe fürchtet Miroslav Klose nicht. Eine Woche nach der 0:2-Heimniederlage gegen Hertha BSC soll nun bei Hannover 96 eine Überraschung gelingen. „In der Liga kann jeder gegen jeden gewinnen. In Hannover ist es eine Riesenchance, weil wir Außenseiter sind“, sagte der 46-Jährige vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Das ist eher eine Vorfreude. Wir wissen, wie gut Hannover ist.“

Während Hannover in Reichweite der Aufstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga ist, muss der „Club“ im Tabellenmittelfeld aufpassen, nicht weiter abzurutschen. „Wir haben unsere Struktur ein bisschen angepasst“, sagte der WM-Rekordtorschütze. „Zielstrebiger nach vorne zu spielen, das ist der nächste Schritt.“

„Entscheidend, dass die Spieler Fortschritte machen“

Die Klose-Euphorie ist inzwischen etwas verflogen. Der einstige Weltklasse-Stürmer schaffte es bislang noch nicht, der im Sommer runderneuerten Mannschaft die Sicherheit und ein erfolgreiches System zu verpassen. „Der Weg ist klar erkennbar, aber natürlich wissen wir, dass es von außen schwierig ist, das zu sehen“, sagte Klose. Man habe einen Weg mit jungen Spielern eingeschlagen. „Für uns ist entscheidend, dass die Spieler Fortschritte machen.“

Die zwei Saisonsiege in der Meisterschaft gegen Schalke (3:1) und Ulm (2:1) kamen jeweils glücklich zustande. Im DFB-Pokal bei Drittligist Saarbrücken zitterte sich der FCN erst im Elfmeterschießen weiter.

Zwei fragliche Profis

In den meisten Liga-Partien war der „Club“ das schwächere Team. Nach dem 0:2 zuletzt gegen Hertha BSC musste Klose einräumen, dass die just von seinem FCN-Vorgänger Cristian Fiél trainierten Hauptstädter qualitativ eine Klasse besser seien. Etliche Fans pfiffen die Nürnberger im eigenen Stadion aus - kein Wunder nach der zweiten Heimniederlage nach dem blamablen 0:4 zuvor gegen Magdeburg. „Das Wichtigste für mich ist das Gefühl der Spieler. Sie müssen an sich und ihre Stärken glauben“, sagte Klose.

Offen sind vor dem Auswärtsspiel in Hannover die Einsätze von Mittelfeldakteur Taylan Duman und Flügelspieler Benjamin Goller. Offensivspieler Dustin Forkel wird gegen die Niedersachsen mit einer Reizung im Kniegelenk ausfallen.

Klose und eine „Option für die Startelf“

Die Niedersachsen sind vor heimischem Publikum in der Saison noch ungeschlagen (2:0 gegen Regensburg, 1:0 gegen Hamburg, 3:1 gegen Kaiserslautern). „Ich habe alle Heimspiele von Hannover gesehen. Sie spielen sehr mutig nach vorne“, sagte Klose.

Stürmer Mahir Emreli, der zuletzt sein Debüt für den FCN feierte, ist laut Klose „eine Option für die Startelf“. „Er ist in den 60 Minuten gegen Hertha sehr stabil geblieben“, sagte Klose über den aserbaidschanischen Angreifer.

Janni Serra, der ebenfalls seit Sommer neu ist, könnte als Alternative im Aufgebot stehen. „Er ist auf einem guten Weg“, sagte Klose. „Ich will das Abschlusstraining noch abwarten. Ich gehe davon aus, dass er mit im Kader ist.“ Nach seinem Kurzeinsatz in der Liga zu Saisonbeginn stand er nicht mehr im Kader. Zuletzt sammelte er Spielpraxis in der zweiten Mannschaft.