Die höchste Auszeichnung Sachsen-Anhalts in der Literatur ist der Klopstock-Preis. In diesem Jahr überzeugt ein Gedichtband die Jury. Auch ein Förderpreis wird vergeben.

Magdeburg - Der in der Ukraine geborene deutschsprachige Lyriker Yevgeniy Breyger wird vom Land Sachsen-Anhalt mit dem Klopstock-Preis für neue Literatur ausgezeichnet. Der 35-Jährige erhalte den mit 12.000 Euro dotierten Hauptpreis für seinen Gedichtband „Krieg und Frieden“, hieß es aus der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund in Berlin, wo Breyger und die Förderpreisträgerin Manuela Bibrach am 24. September geehrt werden sollen. Bibrach soll für ihre Debütveröffentlichung „Radios mit Naturstimmen“ den Förderpreis erhalten, der mit 3000 Euro dotiert ist.

Zur Vorstellung der Preisträger in Berlin wird auch der Staatskanzleichef und Minister für Kultur, Rainer Robra (CDU), erwartet. Den Angaben zufolge handelt es sich beim Klopstock-Preis für neue Literatur um die höchste Auszeichnung des Landes im Literatursegment. Er wird seit 2015 jährlich verliehen und ist nach dem in Quedlinburg geborenen Dichter und Literaten Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) benannt. Der Preis teilt sich in einen Haupt- und einen Förderpreis - eine Bewerbung um die Preise ist nicht möglich.