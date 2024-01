Spuren vom Feuer, das am späten Donnerstagabend ausgebrochen war, sind am Krankenhaus zu sehen.

Uelzen - Nach dem Klinikbrand im niedersächsischen Uelzen mit fünf Toten plant das Krankenhaus eine Andacht und eine Schweigeminute. Erinnert werden soll am Mittwoch (10. Januar) an die Verstorbenen, Verletzten und an die Menschen, die noch um ihr Leben kämpfen, wie das Helios Klinikum Uelzen am Sonntag mittelte. Um 10.48 Uhr sei eine Schweigeminute geplant, also zwölf Stunden zeitversetzt zum Auslösen der Brandmeldeanlage. Der automatische Notruf bei der Feuerwehr war am Donnerstagabend um 22.48 Uhr eingegangen. Sowohl Mitarbeitende als auch Patientinnen und Patienten könnten die Nacht nicht vergessen, hieß es.

Die Polizei hat noch keine Details zum Geschlecht und Alter der fünf getöteten Patienten herausgegeben. Bisher sei nicht bekannt, dass weitere Verletzte gestorben seien, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag. Nähere Angaben sollen in der nächsten Woche gemacht werden.

Drei der Opfer waren im Klinikum Uelzen gestorben, zwei weitere nach Verlegung in andere Krankenhäuser. Die Polizei sprach zudem von einer zweistelligen Zahl von Verletzten, nach Angaben des Klinikums wurden sechs Menschen schwer sowie 16 weitere leicht und mittelschwer verletzt. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen könnte der Gesamtschaden bei über einer Million Euro liegen.