Magdeburg - Sachsen-Anhalts Bevölkerung ist mit den 54 Krankenhausstandorten im Land gut mit medizinischen Leistungen versorgt. Während die Situation in den Ballungszentren sogar sehr gut ist, ist die Altmark dagegen unterversorgt. Im nördlichen Sachsen-Anhalt kommt es teilweise zu langen Fahrzeiten auch bei Angeboten der Basisversorgung, wie aus einem Gutachten zur Zukunft der Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt hervorgeht, das Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag in Magdeburg vorstellte.

Mit dem Gutachten hat die Koalition aus CDU, SPD und FDP den Zustand der Kliniken in Sachsen-Anhalt umfassend untersuchen lassen. Begutachtet wurden die Strukturen inklusive Notfallversorgung und Fachkräftebedarf bis zum Jahr 2035. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt aktuell 45 Krankenhäuser.

Die Gutachter kommen zum Ergebnis, dass der Mangel an medizinischem Fachpersonal in den nächsten Jahren dazu führen wird, dass bestimmte Leistungen in Kliniken nicht mehr angeboten werden können. Dies betreffe beispielsweise einige Kinderkliniken oder Geburtsabteilungen.

Eine Basisversorgung mit internistischen und chirurgischen Leistungen solle auch weiterhin wohnortnah möglich sein, hieß es. Je spezialisierter die Eingriffe sind, desto stärker sollten diese aber an großen Krankenhäusern und Universitätskliniken konzentriert werden.

Im Bereich der Kardiologie und der Schlaganfallversorgung stellten Gutachter Defizite fest. Es würden zu viele Patientinnen und Patienten in Kliniken behandelt, die dafür nicht geeignet sind, weil beispielsweise die entsprechende Ausstattung fehle. Es sei eine bessere Steuerung notwendig, damit bereits Verdachtsfälle in die geeigneten Krankenhäuser kämen.