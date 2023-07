Berlin - Die Reparatur an fehlerhaften Klimaanlagen in Regionalzügen der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft Odeg wird nach Angaben der Herstellers Alstom wahrscheinlich mehrere Wochen dauern. Die Odeg zog eine ganze Zugflotte mit acht neuen Regionalbahnen aus dem Verkehr, weil die Klimaanlagen nur unregelmäßig funktionieren. Ab Freitag sollen stattdessen einige alte Züge, die reaktiviert wurden, fahren. Es kommt aber nach wie vor zu starken Einschränkungen auf den betroffenen Regionalbahn-Linien vor allem in Brandenburg.

Das Unternehmen Alstom arbeite mit Hochdruck daran, den Mangel an der Klimaanlage abzustellen, teilte der Zughersteller am Donnerstag mit. Ein Software-Update der Klimaanlage befinde sich derzeit im Test. „Das Unternehmen geht davon aus, dass die ursächliche Mangelbeseitigung inklusive aller behördlichen Freigaben mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird.“

Betroffen sind die Verbindungen RB33 (Potsdam Hauptbahnhof - Beelitz Stadt - Jüterbog), RB37 (Berlin-Wannsee - Beelitz Stadt) und RB51 (Brandenburg Hauptbahnhof - Rathenow). Aufgrund der Qualitätsmängel seien die Züge für Fahrgäste und Personal nicht länger tragbar, hatte die Odeg in Berlin am Mittwochabend mitgeteilt. Die betroffenen Bahnen wurden ab Donnerstag aus dem Betrieb genommen.

Am Freitag sollen nach den Plänen des Unternehmens zunächst drei alte Züge, die reaktiviert wurden, auf der Linie RB33 (Potsdam Hauptbahnhof - Beelitz Stadt - Jüterbog) rollen. Das kündigte Odeg-Geschäftsführer Lars Gehrke am Donnerstag an. Ab Samstag bis Montag sollen demnach sechs Züge fahren, dann neben der Linie RB33 auch auf der Strecke des RB51 (Brandenburg Hauptbahnhof - Rathenow). Zudem gibt es teils auch Ersatzverkehr mit Bussen. Zu einem kompletten Ausfall kommt es aber weiterhin auf der Linie RB37 (Berlin-Wannsee - Beelitz Stadt).

Die Odeg konnte kurzfristig sechs Züge reaktivieren, wie der Geschäftsführer mitteilte. Wegen der Mängel wurde aber eine ganze Flotte mit acht Zügen aus dem Verkehr gezogen.

Hersteller Alstom teilte zu den technischen Mängeln mit, in den betroffenen Zügen sei eine neue Generation von Klimatechnik verbaut, die nicht kontinuierlich in der erforderlichen Qualität funktioniere. Dies sei erst im regulären Fahrgastbetrieb und bei hohen sommerlichen Temperaturen aufgefallen. Die Züge sind seit acht Wochen auf den Linien in Betrieb. Alstom kündigte am Donnerstag auch an, parallel zur Behebung der Fehlerursache Übergangslösungen zu prüfen, also ob man die Klimaanlagen und damit die Fahrzeuge „mit einer provisorischen Lösung“ wieder einsatzfähig machen kann.

Nach Ausfällen von Regionalzügen der Deutschen Bahn in den vergangenen Tagen kritisierte die Linksfraktion im brandenburgischen Landtag das Notfallmanagement und forderte Aufklärung von der Landesregierung. Am Dienstag war im Kreis Oberhavel bei Schönfließ ein Zug mit rund 350 Fahrgästen auf offener Strecke liegengeblieben, der Regionalexpress wurde evakuiert.

Am Sonntag zuvor war bei großer Hitze bei Birkenwerder (ebenfalls Kreis Oberhavel) ein voller Regionalzug stehen geblieben. Einige Fahrgäste stiegen selbstständig aus und liefen über die Gleise. Die Situation war extrem angespannt, teils soll es zu chaotischen Szenen gekommen sein. Ein Sprecher der Deutschen Bahn erklärte zur Frage, ob es zu einer Häufung liegen gebliebener Züge komme: „Es waren zwei Vorfälle bei mehr als 23.000 Zugfahrten der Deutschen Bahn pro Tag.“