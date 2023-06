Magdeburg - Fast zwölf Monate haben mehr als 120 Beteiligte aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft darüber beraten, mit welchen Maßnahmen Sachsen-Anhalt klimaneutral werden kann. Am Mittwoch nahm Umweltminister Armin Willingmann (SPD) einen Aktionsplan entgegen, der 97 Maßnahmen für mehr Klimaschutz beinhaltet. Unter anderem beinhaltet der Plan, das Verbot von Windkraftanlagen in Wäldern aus dem Gesetz zu streichen, Wärmepläne in den Kommunen zu erarbeiten oder den Öffentlichen Personennahverkehr auszubauen.

„Der Aktionsplan wird der Klimaschutzpolitik des Landes in den kommenden Jahren Impulse geben und ihr Schub verleihen“, betonte der Umweltminister. Die Maßnahmen sollen in das Regierungshandeln Eingang finden. Allerdings könne er nicht versprechen, dass jede Maßnahme auch eins zu eins umgesetzt werde, betonte Willingmann. Viele Aufgaben müssten durch die zuständigen Ministerien übernommen werden. Die Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgas-Emissionen bis 2026 zu senken.

„Klimaschutz kostet Geld“, sagte der Umweltminister. Daher plädierte er für die Einrichtung eines Klimaschutzfonds in Sachsen-Anhalt. Man müsse prüfen, wie die finanziellen Mittel des Landes, der EU und der Bundesrepublik aufeinander abgestimmt werden können.

Klimaschutz sei nicht nur Aufgabe eines einzelnen Ministeriums, sagte Ortwin Renn vom Helmholtz-Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit beim Abschluss des Zukunfts- und Klimaschutzkongress des Landes. Maßnahmen könnten schnell verpuffen, wenn sie nicht aufeinander abgestimmt seien. Man müsse auch ehrlich sein, betonte der Wissenschaftler. „Wir müssen in dieser Übergangszeit auch mit Belastungen leben.“ Dennoch sei auch auf regionaler Ebene Klimaschutz wichtig, denn die Maßnahmen müssten angebunden sein an das, was vor Ort passiere.