Berlin - Viele Berliner Autofahrer müssen sich auf eine Woche mit Verkehrsbehinderungen und Staus einstellen. Von Montag an will die Klimaschutzgruppe Letzte Generation erneut in größerem Umfang Straßen und Kreuzungen blockieren. Mit Hunderten Unterstützern seien Störaktionen geplant, kündigte die Gruppe an. Die Polizei wiederum will schnell reagieren und bekannte Kreuzungen und Autobahnausfahrten frühzeitig beobachten.

Wegen der Aufbauten zum Berlin-Marathon am Wochenende werden bereits ab Mitte der Woche im Regierungsviertel rund um das Brandenburger Tor und die Straße des 17. Juni Bereiche für den Verkehr gesperrt. Am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag finden die beiden großen Marathons der Skater und der Läufer statt. Dann werden jeweils zahlreiche große Durchgangsstraßen in vielen Teilen Berlins für die Strecken über Stunden gesperrt. Auch der Busverkehr wird oft umgeleitet oder unterbrochen. Empfohlen wird, U-Bahnen und S-Bahnen zu nutzen. Aus dem weiteren Innenstadtbereich kommt man mit dem Auto am Sonntagvormittag nur an wenigen Stellen heraus.