Mit Erlebnisplattform Klimahaus eröffnet neue Dauerausstellung zu Wetterextremen

Hitzewelle in Kanada, Dürre in Madagaskar, Überschwemmungen in Spanien: Wetterextreme gibt es immer häufiger. Das Klimahaus in Bremerhaven eröffnet dazu eine neue Dauerschau mit Spezialeffekten.