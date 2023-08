Wolfsburg - Klimaaktivisten haben am Montag versucht, bei VW in Wolfsburg die Produktion zu stoppen. Der Versuch, sich am Montageband festzukleben, sei aber dank des schnellen Eingreifens von VW-Mitarbeitern gescheitert, sagte ein Sprecher der dpa. „Die Linie wurde kurz gestoppt, die Fahrzeugproduktion durch die Störaktion aber nicht wesentlich beeinträchtigt.“

Insgesamt fünf Aktivisten der „Aktion autofrei“ waren den Angaben zufolge am Montagnachmittag mit einer Besucherführung ins Werk gekommen und hatten dann versucht, sich in der Produkthalle festzukleben. „Dies konnte durch das schnelle Handeln von Beschäftigten verhindert werden“, so der Sprecher. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei habe dann die Personalien der Aktivisten aufgenommen.