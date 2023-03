Potsdam - Klimaaktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ planen in den kommenden beiden Wochen eine Mahnwache vor dem Brandenburger Landtag. Damit wolle die Gruppe auf die Dringlichkeit eines sofortigen Kohleausstiegs und einer klimagerechten Energiewende aufmerksam machen, teilte die Potsdamer Sektion der Gruppe am Samstag mit. Dazu wollen die Aktivisten auch mit Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen. In der kommenden Woche sind im Landtag Ausschusssitzungen, in der übernächsten Woche tagt das Plenum.

„Das Land Brandenburg ist wegen der Förderung und Verstromung der klimaschädlichen Braunkohle in der Lausitz für einen überproportional hohen Anteil der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich und sabotiert damit die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels“, hieß es in der Mitteilung. Auch das vom Land formulierte Ziel einer Klimaneutralität bis 2045 sei ungenügend.