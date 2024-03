Die Gruppe Letzte Generation will den Klimakollaps mit einer neuen Protestform bekämpfen. Sekundenkleber kommt in Leipzig nicht zum Einsatz.

Leipzig - Die Klimagruppe Letzte Generation hat in Leipzig erneut für mehr Klimaschutz protestiert. Die Aktivisten blockierten am Samstag in der Innenstadt eine Hauptverkehrsstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachdem die Teilnehmer Aufforderungen zum Verlassen der Fahrbahnen nur bedingt nachgekommen waren, trugen Beamte sie von der Straße, stellten deren Identität fest und sprachen Platzverweise aus.

Zudem wurden Ermittlungsverfahren wegen mehreren Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Während der Versammlung wurden drei Graffiti auf die Straße gesprüht, sodass eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen wurde. Insgesamt waren nach Polizeiangaben etwa 100 Beamte im Einsatz.

Die Gruppe Letzte Generation hatte am Wochenende bundesweit zu „ungehorsamen Versammlungen“ aufgerufen. Es handelt sich nach Angaben der Klimagruppe um eine neue Demonstrationsform, bei der Menschen Straßen und Gehwege blockieren, ohne dass sich jemand festklebt.