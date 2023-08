Leipzig - Klimaaktivisten haben am Montag den Augustusplatz in der Innenstadt von Leipzig blockiert. 17 Personen hatten sich am Nachmittag nach Polizeiangaben auf die Fahrbahn verschiedener Straßen an der Kreuzung gesetzt. Neun von ihnen klebten sich mit den Händen fest, teilte die Polizei am Abend mit.

Alle Personen wurden von den Fahrspuren gelöst. Nach etwa zwei Stunden konnte der Verkehr gegen 18.15 Uhr wieder ungehindert fließen. Zwischenzeitlich hatte die Polizei die Autos umgeleitet. Der öffentliche Nahverkehr war nicht betroffen, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage sagte.

Es wurden unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.