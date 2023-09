Oybin/Görlitz - Ein Kletterer ist bei Oybin (Kreis Görlitz) aus etwa acht Metern Höhe von einem Felsen abgestürzt. Trotz sofortiger Reanimation durch seine Begleiter und die Bergretter starb der 64-Jährige noch an der Unfallstelle, wie die Polizei in Görlitz am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war er am Samstagnachmittag mit zwei Begleitern an den Gratzer Höhlen aufgestiegen, als er offensichtlich das Gleichgewicht verlor. Die Polizei ermittelt noch die Umstände des Unfalls.