Altenberg - Dank eines zeitigen Wintereinbruchs starten Sachsens Wintersportregionen dieses Jahr früh in die neue Saison. Die Voraussetzungen seien derzeit hervorragend, konstatierte am Freitag Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) zum Auftakt in Altenberg. Trotz des vom Menschen verursachten Klimawandels sieht Klepsch im Wintersport weiterhin einen wichtigen Faktor für den Tourismus im Freistaat. Die hiesigen Wintersportregionen lockten jedes Jahr Tausende Gäste aus nah und fern, betonte sie. Altenberg als größtes Wintersportzentrum im Osterzgebirge biete dabei neben sportlichen Aktivitäten weitere Angebote wie Gesundheitsurlaub.

Zusätzlich zu den üppigen Schneefällen wird in den Skigebieten seit Tagen maschinell beschneit, um die Pisten fit für den Saisonstart zu machen. In Altenberg kommen daher schon an diesem Wochenende Skifahrer auf ihre Kosten, Sachsens größtes alpines Skigebiet am Fichtelberg will zu Nikolaus am Mittwoch die neue Skisaison einläuten. Ziel sei ein Skibetrieb bis Ostern, sagte Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur.

Neben Abfahrten für Snowboarder und Skifahrer werden im Erzgebirge und dem Vogtland vielerorts auch Touren für Skilangläufer und Winterwanderer geboten. So gibt es etwa in der Region Altenberg neben vier Liften und einer Eishalle auch 80 Kilometer gespurter Loipen und Winterwanderwege. Urlaubern werden zudem Fahrten mit der Pistenraupe geboten, wie Bürgermeister Markus Wiesenberg (CDU) mitteilte. Auch rund um den Fichtelberg sind bereits an diesem Wochenende zahlreiche Loipen und Wanderwege präpariert. Auf der Kammloipe im Erzgebirge und dem Vogtland wird am Sonnabend die neue Saison eröffnet.