Ein Mann verliert in einer Rechtskurve bei Oldenburg die Kontrolle über seinen Kleintransporter und prallt damit gegen einen Baum. Der Unfall hat schwere Folgen für den 27-Jährigen.

Bad Zwischenahn - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist ein 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann aus Oldenburg mit einem Kleintransporter auf der Landstraße Lindendamm in Richtung Bad Zwischenahn, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Transporter prallte daraufhin frontal gegen einen Baum.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Er erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in die Ammerlandklinik Westerstede.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Lindendamm voll gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.