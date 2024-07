Limbach-Oberfrohna - Ein Kleinkraftradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Zwickau schwer verletzt worden. Das Fahrzeug kollidierte am Montagabend auf einer Kreuzung in Limbach-Oberfrohna mit einem Auto. Der 18-jährige Fahrer des Kleinkraftrads wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zum genauen Unfallgeschehen wurde vorerst nichts bekannt.