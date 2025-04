Ein Wagen kollidiert in Wilmersdorf mit einem anderen Auto. Ein zweijähriges Mädchen und zwei Frauen werden ins Krankenhaus gebracht.

Kreuzungsunfall mit Schwerverletzten in Wilmersdorf. (Symbolbild)

Berlin - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Wilmersdorf sind zwei Frauen und ein Kleinkind schwer verletzt worden. Eine 27-Jährige fuhr am Freitagnachmittag auf der Fredericiastraße zur Rognitzstraße, wie die Polizei mitteilte. An der Kreuzung Königin-Elisabeth-Straße stieß der Wagen demnach mit einem von rechts kommenden Auto eines 57-Jährigen zusammen.

Die Frau und ihre zweijährige Tochter sowie eine 59-jährige Beifahrerin kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer im anderen Wagen wurde leicht verletzt und ambulant versorgt. Beide Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrfähig. Der genaue Hergang war zunächst unklar.