Berlin - Ein wimmerndes, schwer verletztes kleines Mädchen ist in einer Katzenbox in Berlin im Ortsteil Altglienicke vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Das Kleinkind soll am Montagmittag aus dem dritten Stock des Hauses geworfen worden sein, Medienberichten zufolge wohl von seiner Mutter. Ein Polizeisprecher wollte dies am Abend zunächst nicht bestätigen.

Nach seinem Bericht wurde nach der Entdeckung des verletzten Mädchens in einer Wohnung im dritten Stock des Hauses eine erwachsene Person angetroffen, die derzeit verhört werde. Eine Mordkommission ermittelte wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Das 21 Monate alte Mädchen sei nicht in Lebensgefahr.

In der Wohnung sei ein weiteres Kind gewesen, zu dem der Polizeisprecher zunächst keine weiteren Angaben machte. Dieses Kind sei in die Obhut des Jugendamtes gekommen.