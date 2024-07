Eines der beliebtesten Feste der Landeshauptstadt öffnet bald seine Tore. Beim Kleinen Fest im Großen Garten stehen in diesem Jahr Badewannen, Fische und Wasserspiele im Mittelpunkt.

Dahinter wird bald gefeiert: in den Herrenhäuser Gärten

Hannover - Das Team des Kleinen Festes im Großen Garten in Hannover steht in den Startlöchern: Ab Mittwoch zeigen rund 100 Künstler und Künstlerinnen aus 13 Ländern bei dem Kleinkunstfestival in den Herrenhäuser Gärten ihr Können. Auf die Besucher wartet zweieinhalb Wochen lang ein Mix aus Theater, Musik, Zirkus, Tanz, Comedy und Magie.

Mit dem Thema „Wasser“ gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal ein offizielles Motto. Dabei geht es von gefüllte Badewannen über einen riesigen fliegenden Fisch bis zu den Wasserspielen im Großen Garten. „Wasser spielt seit jeher in historischen Gartenanlagen eine zentrale gestalterische Rolle“, sagt der künstlerische Leiter Casper de Vries.

Ein Großteil des Programms findet zentral im Großen Garten rund um die gut 70 Meter hohe Fontäne statt. Aber auch etwas Abseits gibt es kleinere Bühnen. „Der Große Garten soll mehr sein als nur eine Kulisse. Er soll mit seinen einzigartigen Merkmalen und seinem Charakter eine eigene Rolle übernehmen“, so de Vries.

Die Tickets aus dem Vorverkauf sind nach Angaben der Veranstalter bereits seit Wochen ausverkauft. An der Abendkasse gibt es jedoch an jedem Veranstaltungstag noch 300 zusätzliche Tickets. Der letzte Veranstaltungstag ist der 28. Juli. Im vergangenen Jahr besuchten rund 100.000 Besucher und Besucherinnen das Fest.