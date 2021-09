Kleine Katze muss zurück ins Tierheim – doch der Grund macht sprachlos

In den tierheimen warten viele Vierbeiner auf ein neues Zuhause. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Köln/DUR/slo - Wenn Menschen sich ein Haustier aus dem Tierheim holen, dann klappt das nicht immer reibungslos. Und manchmal scheitert die Vermittlung komplett – doch ein aktueller Fall aus Köln bewegt die Gemüter dabei umso mehr.

Das Tierheim Köln-Dellbrück machte am Sonntag den Fall von Katze „Uma“ öffentlich, die von ihrer Besitzerin nach kurzer Zeit wieder abgegeben wurde. Doch nicht etwa, weil die kleine Vierbeinerin die Wohnung zerlegt oder ihr Frauchen attackiert hätte. Vielmehr habe die Frau ihr Tier nicht riechen können!



Die Frau habe sich ausdrücklich am Geruch der Katze gestört. „Darüberhinaus würde Uma sie beobachten und das Katzenfutter würde auch stinken. Kein Scherz, wir haben mehrfach nachgefragt“, teilt das Tierheim mit. „Neben der Tatsache, dass uns das für die Katze fürchterlich leid tut, fragen wir uns in solchen Fällen auch immer wieder, warum wir bei den Vermittlungsgesprächen nichts gemerkt haben. Aber am Ende können wir den Leuten immer nur vor den Kopf gucken, egal, wie lange wir uns Zeit für sie nehmen“, teilten die Tierschützer mit.