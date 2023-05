Magdeburg - In den kommenden Tagen kühlt sich das Wetter in Sachsen-Anhalt ein wenig ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, prägen Wolken das Wetter am Dienstag. Dabei bleibt es aber trocken - nur in der Altmark fällt am Nachmittag etwas Regen. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum sommerlich warmen Vortag auf 16 bis 20 Grad, im Harz auf 12 bis 15 Grad.

Bewölkt aber trocken zieht die Nacht zum Mittwoch vorüber bei 8 bis 3 Grad. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, größtenteils bleibt es im Land trocken. Mit 13 bis 16 Grad kühlt es im Vergleich zum Vortag etwas ab, im Harz erreichen die Temperaturen 7 bis 12 Grad.

Die Nacht zu Donnerstag bleibt bei 10 bis 6 Grad trocken. Am Donnerstag selbst ziehen Wolken auf, Regen fällt nicht. Mit 18 bis 21 Grad wird es wieder etwas wärmer, im Harz werden es 13 bis 17 Grad.