Kleindienst trifft: Glückliches Remis für Gladbach in Mainz

Mainz - Eine über weite Strecken dominante Mannschaft, aber kein Sieger: Der FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach haben sich zum Auftakt des achten Spieltages in der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (0:0) getrennt. Dabei waren die Gastgeber aus Mainz vor 33.000 Zuschauern die klar bessere Mannschaft.

Gladbachs Stefan Lainer sorgte mit einem Eigentor für die Führung des FSV (55. Minute). Fast im Gegenzug erzielte Tim Kleindienst den Ausgleich und machte den glücklichen Punktgewinn für die Borussia perfekt (57.). Die 05er warten in dieser Saison damit weiter auf den ersten Heimsieg.

Nationalspieler Burkardt muss früh raus

„Wir müssen Vollgas geben und zu Hause besser werden“, hatte FSV-Trainer Henriksen mit Blick auf die Misere vor eigenem Publikum gesagt. Seine Mannschaft versuchte von Beginn, das auch so umzusetzen. Mainz begann schwungvoll und wirkte deutlich wacher als die Gäste. Nadiem Amiri prüfte mit zwei Fernschüssen Gladbachs Keeper Moritz Nicolas, der beide Male aber auf dem Posten war (9./10.). Kurz darauf probierte es wieder Amiri aus der Distanz - dieses Mal ging der Versuch am rechten Pfosten vorbei (11.).

Die 05er belohnten sich nicht für eine couragierte Anfangsphase und mussten obendrein einen Rückschlag hinnehmen: Nationalspieler Jonathan Burkardt konnte mit Oberschenkelproblemen nicht weitermachen und wurde früh durch Armindo Sieb ersetzt (20.).

Mainz drückt - Kleindienst & Co. kaum zu sehen

Der 21-Jährige hatte nach seiner Einwechslung die bis dahin beste Chance der Partie, als er mit einem wuchtigen Abschluss das Tor knapp verfehlte. Die Hausherren drückten weiter auf das 1:0 - bis zur Pause allerdings vergeblich. In der 43. Minute entschärfte Nicolas einen Schuss von Paul Nebel, der zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren wieder in der Bundesliga in der Startelf stand.

Und die Offensive der Borussia? Die war in der ersten Hälfte quasi nicht existent. Auch Neu-Nationalspieler Kleindienst konnten die Gladbacher nicht in Szene setzen - auch weil ihr Spiel viel zu fahrig war.

Lainer mit Eigentor - Kleindienst zur Stelle

Nach dem Seitenwechsel hielten die Mainzer das Tempo hoch und schnürten die Gladbacher ein. Nach einer Hereingabe von Nebel traf Lainer ins eigene Tor - die verdiente Führung. Doch das 1:0 hatte nicht lange Bestand. Nach einer perfekten Flanke von Franck Honorat traf Neu-Nationalspieler Kleindienst per Kopf. Für den 29-Jährigen war es schon das sechste Saisontor.

Der Treffer tat der Borussia gut. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane gestaltete die Begegnung nun deutlich ausgeglichener. Einen harten Schuss von Kleindienst wehrte Mainz-Torwart Robin Zentner ab (64.). Auf der anderen Seite vergab Maxim Leitsch nach einem Freistoß aus kurzer Distanz (81.). In der Schlussphase drängte auf einmal Gladbach auf den Siegtreffer, doch Zentner hielt das Unentschieden mit starken Paraden fest.