Bobritzsch-Hilbersdorf - Nach dem Fußballspiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue im Sachsenpokal ist ein Kleinbus mit Aue-Fans an Bord in der Nähe von Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) von Maskierten attackiert worden. Bei der Heimfahrt am Samstagabend stellte sich in Bobritzsch-Hilbersdorf plötzlich ein Kleinwagen quer vor den Bus und versperrte die Straße, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Vier Maskierte stiegen den Angaben zufolge aus und beschädigten den Bus an mehreren Stellen. Einer der Täter soll versucht haben, die Tür des Kleinbusses zu öffnen. Eine 54-jährige Insassin hielt die Tür zu und verletzte sich dabei. Der Sachschaden wurde auf 6000 Euro beziffert.

Die Polizei konnte den Angaben zufolge den mutmaßlichen Fahrer ermitteln, einen 18-Jährigen aus der Region Freiberg. Am Sonntag wurden Beweise gesichert. Ermittelt wird nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs. Ein Zusammenhang zu dem Pokalfinale werde geprüft, sagte eine Sprecherin. Dynamo Dresden hatte den FC Erzgebirge Aue am Samstag mit 2:0 geschlagen.