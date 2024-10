In Halberstadt ist ein parkender Kleinbus auf einem Parkplatz in Flammen aufgegangen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Kleinbus in Halberstadt brennt - Kripo ermittelt Ursache

Halberstadt - Ein parkender Kleinbus ist aus bislang ungeklärter Ursache in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkplatz in Halberstadt (Landkreis Harz) in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein daneben stehendes Auto beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Feuers.