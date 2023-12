Heiligabend ist für viele Niedersachsen und Bremer der Tag, an dem sie alljährlich in die Kirche gehen. Deshalb haben sich viele Gemeinden für die Weihnachtszeit etwas besonderes überlegt.

Ein Weihnachtsstern hängt in der St. Johanniskirche in Lüneburg.

Hannover - In Niedersachsen und Bremen bereiten sich die Kirchen auf den wohl geschäftigsten Tag des Jahres vor. An Heiligabend bieten viele Gemeinden den Kirchgängern etwas besonderes an. In der Marktkirche in Hannover predigt beispielsweise Landesbischof Ralf Meister ab 16.00 Uhr. Unterstützt wird er vom Mädchenchor Hannover. Auf dem Stöckener Marktplatz findet ab 17.00 Uhr eine Christvesper statt, begleitet von einem Bläserensemble und einer Lichteraktion.

In Bremerhaven gibt es am späten Sonntagabend ab 22.40 Uhr ein Open-Air-Weihnachtsliedersingen auf dem Platz vor der Christuskirche. In Bremen findet ab 14.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf Marktplatz statt.

Wer den Gottesdienst aber lieber zuhause verfolgen will, kann die katholische Christmette aus dem Osnabrücker Dom ganz bequem streamen. Start der Übertragung ist ab 22.00 Uhr. Auch die St. Pauli-Matthäus Kirchengemeinde in Braunschweig überträgt ihren Gottesdienst samt Krippenspiel im Internet - ab 14.30 Uhr.