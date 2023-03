Weimar - Die Klassik Stiftung Weimar stellt aktuelle und geschichtliche Herausforderungen für das Wohnen in den Mittelpunkt eines Themenjahrs. Zentrale Ausstellung ist die Schau „Wege nach Utopia: Wohnen zwischen Sehnsucht und Krise“ im Bauhaus-Museum, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Die Schau im Bauhaus-Museum soll am Freitag im Bauhaus-Museum eröffnet und bis Ende Januar 2024 gezeigt werden. Insgesamt sind rund ein Dutzend Ausstellungen geplant, außerdem Stadt- und Parkspaziergänge, Diskussionsrunden und ein Wohnlabor vor dem Stadtschloss.

Anlass des Themenjahres ist der 100. Geburtstag des Hauses am Horn. Das 1923 errichtete Versuchshaus ist das einzige Gebäude, das das 1919 in Weimar gegründete Bauhaus an seinem Gründungsort verwirklicht hat. Hier zeigten die Bauhäusler ihre Vorstellungen vom zeitgemäßen Bauen und Wohnen.