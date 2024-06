Bei der Europawahl zeichnen sich in Brandenburg deutliche Zugewinne für die AfD ab, während die SPD verliert. Die Auszählung dauerte aber an.

Potsdam - Bei der Europawahl liegt die AfD in Brandenburg klar vorn. Nach Auszählung von mehr als 75 Prozent der Stimmen kam die AfD landesweit auf fast 31 Prozent, gefolgt von der CDU mit 18,2 Prozent. Die AfD ist bei der Europawahl im ganzen Osten nach einer ARD-Hochrechnung mit Abstand stärkste Kraft geworden.

Die SPD erreichte in Brandenburg nach einem Zwischenstand 12,6 Prozent - damit bahnen sich deutliche Verluste für sie an. Die Grünen kamen laut Zwischenergebnis auf 4,9 Prozent, die Linke auf 4,2 Prozent. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht lag vor Ende der Auszählung bei 13,3 Prozent.

Rund 2,1 Millionen Bürger waren in Brandenburg zu den Europa- und Kommunalwahlen aufgerufen. Diesmal zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab, 2019 hatte sie in Brandenburg bei 59,5 Prozent gelegen.

Das Landesergebnis zur Europawahl in Brandenburg wird frühestens am Sonntag um 23.00 Uhr erwartet. Wann das Ergebnis der Kommunalwahl kommt, ist offen. Die Wahlen gelten als Stimmungstest dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl, auch wenn sie nicht vergleichbar sind.

Berlins AfD-Landesvorsitzende Kristin Brinker wertet das Abschneiden ihrer Partei bei der Europawahl positiv. „Trotz des Gegenwindes zeigt sich, dass eine konservative Opposition gebraucht wird“, sagte Brinker am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Die Bürger lassen sich nicht von Diffamierungskampagnen abschrecken.“ Nach ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF kam die AfD am Sonntag in Deutschland als zweitstärkste Partei hinter der Union auf etwa 16 Prozent. Im Ostdeutschland dürfte sie stärkste Partei werden.

Die CDU in Brandenburg wertete die Ergebnisse als Denkzettel für die Ampelparteien. „Die Ampel ist auch in Brandenburg heute Abend abgewählt worden. Die Verluste für SPD und Grüne bei der Europawahl in Brandenburg zeigen: Die Menschen sind tief frustriert über die Politik der Ampel. Sie treibt mit ihrer Politik die Menschen immer weiter in die Arme der AfD“, sagte der Landesvorsitzende der CDU, Jan Redmann. Die Brandenburger wünschten sich eine andere Politik. „Trotz des positiven Ergebnisses der CDU im Bund ist für uns klar, dass wir uns weiter anstrengen werden, um den Brandenburgern ein echtes politisches Gegenangebot zu machen. Ein Gegenangebot aus der demokratischen Mitte, das mit Anstand wählbar ist“, so Redmann.

Bei der Europawahl 2019 lag die AfD landesweit mit 19,9 Prozent vorn vor der CDU mit 18,0 Prozent und der SPD mit 17,2 Prozent. Die Linke und die Grünen erreichten jeweils 12,3 Prozent, die FDP kam auf 4,4 Prozent. Sonstige Parteien lagen insgesamt bei 15,1 Prozent.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gab in Potsdam seine Stimme ab. Scholz kam mit seiner Frau Britta Ernst und stellte sich in der Schlange im Wahllokal bei der Industrie- und Handelskammer an. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte bereits per Briefwahl abgestimmt, wie sie vergangene Woche bei Instagram berichtete. Sowohl Baerbock als auch Scholz haben ihren Wahlkreis in Potsdam.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke kam am Morgen mit seiner Frau Susanne zu einem Wahllokal in Forst (Landkreis Spree-Neiße) in der Niederlausitz. Er hoffe bei den beiden Wahlen auf eine „sehr, sehr gute Wahlbeteiligung“, sagte der SPD-Politiker. Dies sei wichtig, um die extremen Ränder, die es momentan auch in Deutschland sehr stark gebe, einzugrenzen.