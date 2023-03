Barsinghausen - Weil mehrere Schüler über Atemwegsbeschwerden klagten, haben Polizei und Feuerwehr ein Schulgebäude in Barsinghausen bei Hannover geräumt. Nach bisherigen Meldungen gebe es zehn Verletzte, sagte eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag. Nach Medienberichten könnte Reizgas in die Lüftung gesprüht worden sein. Dies bestätigte die Sprecherin zunächst nicht. Die Ursache für den Vorfall werde noch ermittelt, sagte sie.