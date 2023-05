Um die Kinderbetreuung kümmern sich in Sachsen-Anhalt eigentlich die Städte und Gemeinden. Doch auch das Land gibt dafür immer mehr Geld aus. Viele Dinge wurden in den vergangenen Jahren verbessert.

Magdeburg - Die Kosten des Landes für die Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt bewegen sich auf ein neues Rekordhoch zu. In diesem Jahr rechnet das Sozialministerium mit Ausgaben in Höhe von 428 Millionen Euro, wie die Behörde von Ministerin Petra Grimm-Benne (SPD) auf Anfrage mitteilte.

Im Jahr 2013, als eine umfassende Reform eingeleitet wurde, waren noch 205 Millionen Euro angefallen. Innerhalb von zehn Jahren haben sich die Ausgaben des Landes in diesem Bereich damit mehr als verdoppelt.

Das Kinderförderungsgesetz ist in dieser Zeit mehrfach überarbeitet worden. So wurden mit dem Landesgeld unter anderem die Personalschlüssel in den Kitas verbessert und Tarifsteigerungen übernommen. Zudem wurde eine Geschwisterkindregelung eingeführt. Familien mit mehreren Kindern in Krippe, Kita und Hort zahlen nur für das älteste Kind.

Insgesamt wurden in Sachsen-Anhalt zuletzt rund 152.000 Kinder in den Einrichtungen betreut. Im Jahr 2011 waren es noch rund 132.000 Kinder gewesen. In diesen Zahlen sind auch Hortkinder enthalten.

Die Kindertagesbetreuung ist eigentlich Aufgabe der Kommunen. Doch weil das Land bestimmte Standards wie Mindestpersonalschlüssel vorschreibt, beteiligt es sich durch monatliche Zuweisungen für jedes betreute Kind an den Kosten. Den Rest teilen sich Landkreise, Gemeinden und Eltern.

In Haldensleben zahlen Familien nach Angaben der Stadt für einen 8-Stunden-Platz in der Krippe einen Beitrag in Höhe von 132 Euro im Monat, ein 8-Stunden-Platz im Kindergarten kostet 124 Euro. „Unsere Beiträge sind seit 2013 unverändert“, sagte ein Sprecher der Stadt der Deutschen Presse-Agentur.

In Wernigerode sind es in der Krippe 196 Euro und im Kindergarten 147 Euro. In Aschersleben fallen in der Krippe 190 Euro an, im Kindergarten 158 Euro. In der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck gilt ein einheitlicher Beitrag für Krippe und Kindergarten in Höhe von 161 Euro.

Ob 2024 ein weiterer Kostensprung für das Land ansteht, kann das Sozialministerium derzeit noch nicht abschätzen. Aktuell befinde man sich im Haushaltsaufstellungsverfahren, so dass dazu noch keine Aussagen möglich seien, hieß es.