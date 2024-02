Bautzen - Der wegen des verheerenden Feuers in der Stadtkirche Großröhrsdorf Verdächtige hat die Tat vor Gericht bestritten. Er sei seit 1997 ein Mann des Glaubens, dort finde er Trost und Kraft. „Warum soll ich die Kirche anzünden?“, sagte der 41-Jährige am Montag zum Auftakt des Prozesses wegen schwerer Brandstiftung gegen ihn am Landgericht Görlitz Außenkammern Bautzen. „Ich war an besagtem Tag zu der Zeit dort, das ist wahr“, bekannte er. Er habe aber „niemals im Entferntesten daran gedacht, die Kirche anzuzünden“. Zuvor berichtete er in einer Erklärung von seinem Leben für den Glauben, in Gottes Sinne und beklagte sich zugleich über seine untreue Ex-Frau, das Scheitern seiner Ehe, gezielter Entfremdung von seinen Kindern, menschlicher Enttäuschung und Vorverurteilung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Tischler aus der Lausitz vor, am 4. August 2023 um 1.45 Uhr mit Benzin Feuer in dem protestantischen Gotteshaus gelegt zu haben. Dazu soll er Benzin in ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das barocke Gebäude gegossen und entzündet haben. Für den Angeklagten unerwartet habe es zwei Minuten später eine starke Detonation gegeben, bei der er durch Holzsplitter im Gesicht verletzt wurde und ihm Haare, Augenbrauen und Wimpern verbrannten, sagte Staatsanwalt Peter Terres. Dachstuhl und Schiff des erst 2012 bis 2018 mit staatlicher Förderung restaurierten Gotteshauses aus dem 18. Jahrhundert brannten laut Terres bis auf die Grundmauern nieder, „um 4:04 Uhr bracht die Kirchturmspitze ab“, schilderte er die Folgen. Der Versicherer beziffere den Sachschaden auf rund 32 Millionen Euro. Am 11. August war der Tatverdächtige festgenommen worden und ist seitdem in Untersuchungshaft.