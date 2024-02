Bautzen - Im Prozess um den Kirchenbrand von Großröhrsdorf ist der Angeklagte wegen schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es bei der Urteilsverkündung am Dienstag als erwiesen an, dass der 41-jährige Anfang August 2023 Feuer in dem Gotteshaus gelegt hatte. Dazu soll er Benzin in ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das barocke Gebäude gegossen und mit einem Stoff- oder Papierfetzen entzündet haben. Das Schiff der Kirche war zum Großteil ausgebrannt. Die Außenkammer des Landgerichts Görlitz in Bautzen folgte mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft, die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Während der 41-Jährige in der polizeilichen Vernehmung die Tat eingeräumt hatte, widerrief er sein Geständnis später im Prozess. Die Kammer stützte sich in ihrer Argumentation auf die Vernehmung bei der Polizei. Das dort abgelegte Geständnis des Angeklagten sei verwertbar, hieß es. Zudem wertete das Gericht die Verletzungen des Mannes im Gesicht, einen Flambierer im Rucksack sowie Blutspuren am Fahrrad als wichtige Indizien.