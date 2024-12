Berlin - Auf rabiate Weise hat ein Räuber einen Kiosk in Berlin-Friedrichshain überfallen. Der Täter soll der 55-jährigen Mitarbeiterin nach Angaben der Frau ein Messer an den Hals gehalten, sie zu Boden gebracht und in den hinteren Teil des Ladens in der Frankfurter Allee geschleift haben, wie die Polizei mitteilte. Dort habe er sie gefesselt und bedroht.

Den Angaben zufolge stahl der Räuber Bargeld und Zigaretten, und flüchtete. Ein Passant hörte Hilfeschreie und rief die Polizei. Die 55-Jährige wurde nicht verletzt, stand aber deutlich unter dem Eindruck des Erlebten. Die Polizei ermittelt.