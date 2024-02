Hannover - Während der Corona-Pandemie haben Bibliotheken und Kinos in Niedersachsen deutliche Einbußen an Besucherinnen und Besuchern hinnehmen müssen. Im Jahr 2022 wurden bundesweit 1,5 Bibliotheksbesuche je Einwohnerin und Einwohner gezählt. In Niedersachsen waren es 1,2 Bibliotheksbesuche. Im Jahr 2019, also vor dem Ausbruch der Pandemie, waren deutschlandweit noch 2,7 Bibliotheksbesuche pro Einwohner verzeichnet worden. Das geht aus der jüngsten Ausgabe „Kulturindikatoren kompakt“ hervor, die von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder veröffentlicht wurde.

Auch bei den Kinobesuchen gibt es einen ähnlichen Trend, wie das Statistische Landesamt in Hannover am Donnerstag mitteilte. Bundesweit ging 2022 jeder Einwohner im Durchschnitt 0,9 Mal ins Kino, in Niedersachsen 0,8 Mal. 2019 waren noch 1,4 Kinobesuche pro Einwohnerin und Einwohner registriert worden. Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor.